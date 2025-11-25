Noche de infarto en ‘La Gran Batalla’: un versus que puede cambiarlo todo

Comienza una nueva semana en La Gran Batalla y esta noche llega un duelo que promete encender el escenario más grande de la televisión boliviana. Dos equipos se enfrentarán en un versus con una temática totalmente renovada, que se revelará en vivo al inicio del programa.

Además, en esta gala se conocerá la hermenéutica de nominación: se definirá si el futuro de los equipos depende del voto del público o del criterio de los jueces.

Los protagonistas del duelo de hoy son:

Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps Génesis y la academia Factory

Ambos llegan con todo el power y la actitud para sorprender y asegurar su permanencia rumbo a la gran final del 21 de diciembre.

Con solo nueve equipos en competencia, cada presentación es clave. La Gran Batalla está más intensa que nunca… y perderse una gala ya no es opción.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play