La gran batalla

Noche de infarto en ‘La Gran Batalla’: un versus que puede cambiarlo todo

Rodrigo Giménez con Fire Steps y Génesis con la academia Factory se enfrentan en un versus decisivo. Solo uno continuará su camino hacia la gran final del 21 de diciembre.

Silvia Sanchez

24/11/2025 20:24

Santa Cruz, Bolivia

Comienza una nueva semana en La Gran Batalla y esta noche llega un duelo que promete encender el escenario más grande de la televisión boliviana. Dos equipos se enfrentarán en un versus con una temática totalmente renovada, que se revelará en vivo al inicio del programa.

Además, en esta gala se conocerá la hermenéutica de nominación: se definirá si el futuro de los equipos depende del voto del público o del criterio de los jueces.

Los protagonistas del duelo de hoy son:

  1. Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps

  2. Génesis y la academia Factory

Ambos llegan con todo el power y la actitud para sorprender y asegurar su permanencia rumbo a la gran final del 21 de diciembre.

Con solo nueve equipos en competencia, cada presentación es clave. La Gran Batalla está más intensa que nunca… y perderse una gala ya no es opción.

