“No es un adiós, es un hasta pronto”: QNMP agradece el aporte y el profesionalismo de Leopoldo Vega

Este viernes 21 de noviembre, el jefe nacional de Que No Me Pierda, Leopoldo Vega, se despidió de su equipo, con quienes trabajó día con día, para iniciar una nueva faceta de su vida.

Toda la producción de QNMP le rindió una merecida despedida destacando su calidad humana y su profesionalidad, así como su gran aporte que dio al programa y a Uno Decide.

“El equipo de la Red Uno es un equipo maravilloso, comprometido, trabajador (…) Se logró un buen trabajo con el equipo consolidado para lograr el resultado que se vio a través de las pantallas”, señaló Leopoldo Vega.

La incorporación de Leopoldo al equipo de QNMP fue algo que fluyó naturalmente; con su aporte y dedicación se ganó el respeto y la admiración de toda la familia naranja.

Su conocimiento en política, el área donde siempre se desempeñó, lo hizo la persona idónea para desempeñar el cargo de jefe nacional en QNMP.

Con el deber cumplido, Leopoldo Vega se va por la ‘puerta grande’ a cumplir nuevos retos que, sin duda alguna, serán logrados.

“Para mí fue un privilegio y un honor haber estado frente a Que No Me Pierda, un programa consolidado en el primer lugar en este tipo de programas. Aprendí mucho en esta casa televisiva”, enfatizó Leopoldo Vega.

