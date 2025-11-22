"La mazamorra se llevó todo": esposo de joven desaparecida relató lo ocurrido en Achira

José Nosa, esposo de Verónica Eves Peña, relató cómo la vida de su familia fue arrasada por el fuerte turbión que afectó la localidad de Achira, en Samaipata. Su esposa, de 21 años, continúa desaparecida y la familia lucha contra la desesperanza.

José explicó que la noche de la tragedia Verónica no estaba realizando ninguna actividad especial: “Ella se levantó a la misma hora que yo estaba haciendo zanjas para que la lluvia no entrara a la casa, pero lastimosamente no sirvió de nada”, señaló.

La mazamorra que arrasó con su vivienda sorprendió a toda la familia, llevándose casi todas sus pertenencias.

El hombre también mencionó que un sobrino de su esposa, que estaba de visita, estuvo presente durante la tragedia, agregando al dolor familiar. “La tragedia logró ensombrecer lo que debía haber sido un paseo agradable”, afirmó José.

El esposo de Verónica hizo un llamado a la solidaridad y la colaboración de la comunidad y las autoridades para intensificar la búsqueda de su esposa y brindar ayuda a la familia afectada.

José lamenta la falta de atención que la situación ha recibido: “Parece que no hay importancia en todo esto, se dedican más a lo material que a la vida humana”, denunció, reiterando la urgencia de que las autoridades intervengan de manera efectiva.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 780 04 055 - 780 49 061 - 750 25 029.

