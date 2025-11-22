“Estoy destrozado”: Padre pide ayuda tras tragedia familiar en Cobija

En medio del dolor y el velorio de su hijo de 24 años, asesinado por su madre en un trágico ataque en Cobija, el señor Nicodemo Tola, esposo de la atacante y padre de las víctimas, lanzó un dramático llamado de auxilio económico a la población boliviana. Tola busca solventar los gastos funerarios, el tratamiento psiquiátrico de su hija herida y el costoso traslado y recuperación de su esposa.

Petición de solidaridad

Con la voz quebrada por la desesperación, Nicodemo Tola relató su devastación tras la tragedia, ocurrida en la madrugada del viernes.

"Yo estoy destrozado. En este momento no tengo palabras que decir, solo pido a toda la población que me puedan ayudar económicamente porque no se sabe cuánto van a ser los gastos. Solo eso quiero pedir a toda la población boliviana", suplicó Tola.

El padre de familia admitió estar abrumado, sin estar preparado financieramente para la magnitud de los gastos inesperados que se han acumulado. "Nadie estaba preparado para esto. Ya mis lágrimas se han secado, ya no sé", expresó.

Tola confirmó que su hija de 19 años, quien resultó herida en el ataque y fue socorrida por él, ya fue dada de alta médica. Sin embargo, señaló que el trauma emocional es profundo y que ella "va a necesitar un tratamiento psiquiátrico para que pueda superar esto".

Además, el señor Tola también solicitó ayuda para la mujer, actualmente aprehendida y con indicios de padecer un trastorno mental. El traslado y la atención especializada que requiere la madre son costosos. "Me han dicho que tiene un costo alto para trasladar hasta otra ciudad donde pueda ella recuperarse porque ella sufre un trastorno mental", manifestó Tola.

"Nunca pensé que podría suceder algo así"

El testimonio de Nicodemo Tola refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre la crisis mental repentina de la madre, descartando conflictos familiares previos. El padre relató que la tragedia tomó a toda la familia por sorpresa, sin antecedentes de violencia.

"Yo siempre he pensado que tal vez ella estaba estresada, el trabajo, ¿qué sería? Pero nunca pensaba que podría suceder algo así. Porque tampoco hemos tenido problemas, nada, todo estaba todo tranquilo. Mirábamos películas, nunca he pensado que algo así iba a hacer", afirmó Tola, subrayando la falta de preparación de la familia ante el episodio de salud mental.

El velorio del joven de 24 años se realiza en Cobija, mientras la familia espera la solidaridad nacional para enfrentar la devastadora triple crisis: el duelo, la recuperación de la hija y el tratamiento de la madre.

