¡Salieron ilesas! Brutal choque con un camión en plena carretera en reparación (VIDEO)

Un impresionante accidente registrado en una carretera de China ha sido catalogado como un verdadero milagro. La cámara de un vehículo que circulaba detrás captó el instante exacto en el que un camión de carga impacta a un pequeño automóvil que intentaba rebasarlo en plena vía donde se realizaban trabajos de mantenimiento.

El violento choque hizo que el vehículo liviano perdiera el control y cayera directamente dentro de una zanja abierta por las obras. Gran parte del auto quedó atrapado en el profundo hoyo, quedando prácticamente incrustado entre tierra y maquinaria pesada.

A pesar de la fuerza del impacto y de la caída, las mujeres que viajaban dentro del automóvil lograron salir por sus propios medios, sin lesiones de gravedad. Testigos no salían de su asombro al verlas caminar fuera del vehículo completamente ilesas.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando conmoción y comentarios sobre la imprudencia al volante, la señalización de las obras y, sobre todo, la sorprendente suerte de las ocupantes. Las autoridades locales investigan las circunstancias del hecho y evalúan posibles responsabilidades tanto del camión como del pequeño automóvil.

Imágenes sensibles:

