Internacional

VIDEO: Motociclista muere al chocar de frente contra una camioneta en Honduras

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida de manera instantánea, quedando tendido sobre el asfalto.

Ligia Portillo

21/11/2025 11:50

VIDEO: Motociclista muere al chocar de frente contra una camioneta en Honduras. Foto: Red Uno
Honduras

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en la carretera que conecta San Miguelito con San Juan, en el departamento de Intibucá (Honduras). El hecho ocurrió cuando la víctima se estrelló de frente contra una camioneta que, según testigos, circulaba en sentido contrario.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida de manera instantánea, quedando tendido sobre el asfalto. Vecinos de la zona informaron que escucharon un fuerte estruendo y al salir a la vía encontraron la escena del siniestro.

Autoridades policiales y equipos de emergencia llegaron al lugar para acordonar el área, realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer responsabilidades. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.

Residentes del sector señalan que esta carretera es conocida por su alto flujo vehicular y por maniobras imprudentes, por lo que piden mayor control y señalización para evitar tragedias similares. El caso continúa bajo indagación.

