Internacional

Motociclista choca con una vagoneta, "vuela" y se salva de milagro

Según testigos, el joven realizaba una prueba de manejo en una motocicleta que acababa de salir de un taller mecánico.

Milen Saavedra

21/08/2025 12:19

Motociclista choca con una vagoneta, "vuela" y se salva de milagro
Brasil

Un joven motociclista se salvó milagrosamente de una tragedia tras sufrir un grave accidente en el Povoado Novo Bacabal, en Açailândia, estado de Maranhão, Brasil. El incidente, ocurrido en la tarde de este miércoles, dejó al conductor inconsciente y con heridas graves, pero sin consecuencias fatales.

Según testigos, el joven realizaba una prueba de manejo en una motocicleta que acababa de salir de un taller mecánico. Al llegar a una intersección, no logró frenar a tiempo e impactó violentamente contra el lateral de un automóvil. La fuerza del choque fue tan grande que el motociclista fue proyectado por encima del vehículo antes de caer al suelo.

El impacto no solo afectó al joven, sino que por poco no golpea la parte trasera del vehículo, donde viajaban una mujer y un niño. A pesar de la gravedad del choque, todos los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Testigos en el lugar se apresuraron a ayudar al motociclista, quien estaba inconsciente tras el impacto. Al despertar, el joven se quejaba de fuertes dolores en el pecho. Fue trasladado a un centro médico en Açailândia, pero no se ha proporcionado información oficial sobre su estado de salud.

