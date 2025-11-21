Del bullying a la corona: ¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo?

La edición 74.ª de Miss Universo llegó a su fin con una nueva reina, Fátima Bosch, la joven tabasqueña que deslumbró con su presencia, porte y pasarela, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener la corona del certamen de belleza más importante del mundo.

Nacida en Santiago de Teapa, Tabasco, Bosch, de 25 años, combina una sólida formación académica con una historia personal de resiliencia. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, se especializó en la NABA de Milán y también se formó en el Lyndon Institute de EE.UU. Desde niña enfrentó desafíos como TDAH, dislexia e hiperactividad, además de haber sido víctima de bullying, experiencias que —según ha contado— forjaron su carácter y disciplina.

Su camino en los concursos comenzó en 2018, cuando se coronó Flor de Oro en la Feria de Tabasco. Un año después rechazó competir en Miss Universe México para terminar sus estudios. Más tarde, impulsada por su vocación, su talento y una visión social clara, construyó la marca FABOFE, desde la cual apoya causas sociales y promueve proyectos de moda sostenible en colaboración con organizaciones juveniles y de apoyo a migrantes.

Además de su vida profesional, Bosch cultiva una faceta atlética y artística: practica tenis, equitación, y disfruta de la pintura, la música y la literatura.

En septiembre de este año se convirtió en Miss Universe México 2025, la primera tabasqueña en alcanzar este título, lo que le abrió las puertas para representar a su país en la competencia global… y llevarse la corona.

Antes de su coronación, Bosch ya era noticia internacional. A inicios de mes denunció haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y vicepresidente de la Organización de Miss Universo, durante un evento privado.

Según relató, el ejecutivo la reprendió por supuestamente no participar en todas las actividades del certamen, especialmente aquellas enfocadas en promover a Tailandia como destino turístico. Cuando Bosch intentó defenderse, Itsaragrisil habría intentado silenciarla, argumentando que “no tenía permiso para hablar”. La mexicana aseguró que incluso la llamó “tonta”.

El incidente, captado en video y difundido masivamente en redes sociales, provocó una ola de críticas hacia la organización. Un día después, el empresario ofreció disculpas públicas y reconoció que “no tenía idea de lo grande que se haría el problema”.

