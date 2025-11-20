VIDEO: Creador de contenido de ‘moda’ es atacado por usar transporte público

El creador de contenido Guillermo Herrera, conocido por compartir tips de estilo en TikTok, se volvió tendencia tras ser blanco de comentarios clasistas luego de que se viralizaran fotos suyas viajando en transporte público y asistiendo a una escuela pública.

Guillermo —quien desde hace meses pública videos para enseñar a combinar prendas y elevar looks cotidianos— ya había enfrentado críticas por “no ser el típico influencer hegemónico”. Pero el ataque escaló cuando usuarios lo denigraron con frases como: “¿Qué vas a saber tú de vestir bien si andas en camión y vas a escuela pública?”

Lejos de quedarse callado, el joven respondió con un video que rápidamente generó apoyo: “Discúlpenme porque no estoy dispuesto a dejar de crear contenido por ustedes. La elegancia, la clase y la educación no tienen nada que ver con el estatus económico”.

Su mensaje detonó una ola de solidaridad. Creadores como Emiliano Medina y Ale Vintage salieron en su defensa, denunciaron el clasismo detrás de las críticas y hasta le ofrecieron colaboraciones para impulsar su trabajo.

El caso abrió un debate sobre cómo el contenido de moda en redes suele asociarse a cuerpos hegemónicos, marcas costosas y estéticas aspiracionales que excluyen otras realidades. Guillermo, un estudiante potosino que combina creatividad y gusto personal, terminó convirtiéndose en símbolo de que el estilo no es propiedad del privilegio.

Hoy, su comunidad lo respalda más que nunca y recuerda algo simple: la moda es expresión, no estatus.

