VIDEO: ¡Los ‘Mega Internashional Sexy Boys’ estrenaron su nuevo 'ultra remix'!

Los Mega Internashional Sexy Boys están de vuelta y ¡más sexys que nunca!, con su lema ‘cuidado te puedes enamorar’, aseguran que romperán cualquier molde y estrenan su nueva propuesta musical en redes sociales

El grupo, que ha dado de qué hablar por sus idas y venidas, presentó hoy su esperado ultra remix, con un videoclip que no escatima en coreografía, locaciones y esa dosis de “sex appeal” que los caracteriza. Brian, el 'gringo' del grupo, lo dice sin tapujos: “Te amaré en cualquier idioma”, pero no sin un toque de humor y descaro: “Soy muy sexy y muy guapo. Canto como ya soy un capo. Cambio novia cada año”.

La producción sorprendió incluso a los conductores del programa El Mañanero donde se estrenó, quienes destacaron la energía del grupo y la manera en que integraron la letra con los movimientos de baile. A pesar de los rumores sobre conflictos internos, los chicos aseguran que todo fue grabado “en tiempo récord” y sin complicaciones: “Toma uno, dos, tres… quedó”, contó uno de ellos entre risas.

VIDEO: ¡‘Mega Internashional Sexy Boys’ estrenaron su nuevo ultra remix! Foto: Red Uno

Entre las anécdotas más curiosas, revelaron fotos exclusivas de sus encuentros con estrellas internacionales de la talla de Kiss, Paris Hilton, Madonna y Shakira, dejando claro que su fama no es cosa del pasado, ni momentánea. “Hemos estado en conciertos de primer nivel, y ellos fueron teloneros detrás nuestro”, aseguró uno de los integrantes.

Además, adelantaron futuras colaboraciones, asegurando que aunque han rechazado algunas ofertas, buscan mantener su estilo único y repartir mejor el talento entre los integrantes. “Vamos a volver los chicos, y el talento se dividirá de manera más equitativa”, comentaron.

Con una mezcla de humor, picardía y una buena dosis de arrogancia charmosa, los Mega Internashional Sexy Boys prometen que este ultra remix no será el último hit que haga vibrar a sus seguidores. Y mientras su cumbia sexy resuena en los parlantes, no hay duda: este grupo sigue siendo mega, internacional y, por supuesto, muy sexy. ¿Qué opinas?

