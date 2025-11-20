VIDEO: ¡Los ‘Mega Internashional Sexy Boys’ estrenaron su nuevo 'ultra remix'!

A pesar de los rumores sobre conflictos internos, los chicos aseguran que todo fue grabado “en tiempo récord” y sin complicaciones.
Los Mega Internashional Sexy Boys están de vuelta y ¡más sexys que nunca!, con su lema ‘cuidado te puedes enamorar’, aseguran que romperán cualquier molde y estrenan su nueva propuesta musical en redes sociales
El grupo, que ha dado de qué hablar por sus idas y venidas, presentó hoy su esperado ultra remix, con un videoclip que no escatima en coreografía, locaciones y esa dosis de “sex appeal” que los caracteriza. Brian, el 'gringo' del grupo, lo dice sin tapujos: “Te amaré en cualquier idioma”, pero no sin un toque de humor y descaro: “Soy muy sexy y muy guapo. Canto como ya soy un capo. Cambio novia cada año”.
La producción sorprendió incluso a los conductores del programa El Mañanero donde se estrenó, quienes destacaron la energía del grupo y la manera en que integraron la letra con los movimientos de baile. A pesar de los rumores sobre conflictos internos, los chicos aseguran que todo fue grabado “en tiempo récord” y sin complicaciones: “Toma uno, dos, tres… quedó”, contó uno de ellos entre risas.
Entre las anécdotas más curiosas, revelaron fotos exclusivas de sus encuentros con estrellas internacionales de la talla de Kiss, Paris Hilton, Madonna y Shakira, dejando claro que su fama no es cosa del pasado, ni momentánea. “Hemos estado en conciertos de primer nivel, y ellos fueron teloneros detrás nuestro”, aseguró uno de los integrantes.
Además, adelantaron futuras colaboraciones, asegurando que aunque han rechazado algunas ofertas, buscan mantener su estilo único y repartir mejor el talento entre los integrantes. “Vamos a volver los chicos, y el talento se dividirá de manera más equitativa”, comentaron.
Con una mezcla de humor, picardía y una buena dosis de arrogancia charmosa, los Mega Internashional Sexy Boys prometen que este ultra remix no será el último hit que haga vibrar a sus seguidores. Y mientras su cumbia sexy resuena en los parlantes, no hay duda: este grupo sigue siendo mega, internacional y, por supuesto, muy sexy. ¿Qué opinas?
