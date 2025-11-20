“¡Fuera, shhh!”: Hombre enfrenta a un cocodrilo en plena calle y lo ahuyenta (VIDEO)

Un inesperado encuentro entre hombre y cocodrilo se volvió viral en redes sociales y no por el susto, sino por la sorprendente valentía de un vecino en Veracruz, México.

El video muestra a un cocodrilo de gran tamaño que deambula por una calle del estado mexicano de Veracruz, mientras transeúntes observan con asombro. Lo que parecía un peligro inminente, se convirtió en espectáculo cuando un hombre decidió enfrentarlo con nada más que un machete y una rama de árbol.

Al principio, el reptil parecía ignorar los intentos de ahuyentarlo. Sin embargo, después de unos golpes estratégicos con la rama y una orden firme del hombre: “¡Órale, pa’ dentro!”, el cocodrilo retrocedió y se dirigió rápidamente hacia el agua, dejando a todos los presentes y a quienes vieron el video en redes, con la boca abierta.

El hecho ya circula masivamente en plataformas como X y TikTok, generando memes, comentarios asombrados y debates sobre la osadía del hombre y la seguridad frente a la fauna salvaje.

Este episodio recuerda que en Veracruz, la naturaleza puede sorprendernos en cualquier esquina… y que, a veces, un poco de ingenio y valor pueden cambiar el rumbo de un encuentro inesperado.

