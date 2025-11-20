“¡Él me debía!”: Intento de “cobro por mano propia” termina con un detenido (VIDEO)

Un insólito caso de hurto domiciliario ocurrió en Paraguay, donde un joven decidió cobrarse una deuda de manera poco convencional, entrando a robar a la casa de su vecino.

Julio Ramón Valenzuela, de 19 años, fue detenido luego de ingresar al domicilio de su vecino durante la noche, alegando que este le debía dinero desde hace varios años. Según relató, la deuda surgió tras trabajos de pintura que realizó en la propiedad del hombre, quien solo le habría abonado una parte del monto acordado.

“El vecino no me quería pagar, entonces fui a cobrar por mi cuenta”, admitió Julio ante la Policía. El joven sustrajo un teléfono celular y una cadena, ambos ubicados en la habitación del vecino, mientras este dormía. Sin embargo, su plan fue rápidamente frustrado gracias a un rastreador que permitió recuperar los objetos.

El joven, quien no posee antecedentes penales, fue puesto a disposición del Ministerio Público. “Es la primera vez que me agarra la Policía”, señaló Julio, quien explicó que conocía bien la casa y que todo estaba abierto al momento de ingresar.

El hecho ha generado gran sorpresa en la comunidad, por el inusual motivo detrás del robo: intentar cobrar una deuda mediante la comisión de un delito. Las autoridades recalcan que la vía legal sigue siendo la única forma válida de reclamar pagos pendientes.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play