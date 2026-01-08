Después de Maduro: ¿quiénes son los dos líderes más buscados por EE.UU. y cuánto ofrecen por ellos?

Estados Unidos elevó las recompensas por la captura de figuras clave vinculadas con narcoterrorismo y terrorismo internacional, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense, evento que marcó una nueva etapa de presión y arrestos dirigidos por Washington.

El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, figura ahora entre los individuos más buscados por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, el mismo monto que se ofrece por Dawood Ibrahim, considerado el cerebro de los atentados terroristas de Bombay en 1993, que dejaron 157 muertos.

La cifra ofrecida por Cabello fue actualizada en enero de 2025, cuando pasó de 10 a 25 millones de dólares dentro del programa estadounidense contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En los avisos oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se detalla que Cabello es buscado por cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para uso de armas automáticas y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Por su parte, Dawood Ibrahim, cuya ubicación exacta se desconoce y que se cree puede estar en Pakistán aunque este país lo niega, también tiene una recompensa activa de 25 millones de dólares por su captura, en el marco de acusaciones relacionadas con terrorismo y actividades delictivas transnacionales.

Además de estas dos figuras, Estados Unidos ofrece recompensas de 15 millones de dólares por otros buscados, como el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López y el narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta ahora, la recompensa más alta era la que pesaba sobre Nicolás Maduro, con 50 millones de dólares, por su arresto en el marco de cargos relacionados con el narcotráfico; tras su captura, esa oferta ya está en proceso de ser pagada si se aporta información útil para su procesamiento en Estados Unidos.

