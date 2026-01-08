Ingeniosa trampa: mujer se hace pasar por su hija y atrapa a abusador

El hombre de 32 años, que era padre de un compañero de la menor, intentó ganarse su confianza enviando mensajes y fotos sexuales.
En Duque de Caxias, Brasil, una madre evitó un intento de abuso sexual contra su hija de 13 años al hacerse pasar por la adolescente en mensajes de WhatsApp y colaborar con la policía.
El hombre de 32 años, que era padre de un compañero de la menor, intentó ganarse su confianza enviando mensajes y fotos sexuales. La madre, alertada por la situación, recibió una transferencia del sospechoso para confirmar su identidad y notificó a las autoridades.
El hombre fue detenido en un cine de un shopping, donde creyó que se encontraría con la niña, y quedó imputado por abuso sexual de menores. La comisaria Kelin Deosti señaló que “la violencia es absoluta” y que no se requiere contacto físico para considerar consumado el delito.
La madre resaltó la importancia de la confianza y el diálogo con los hijos para prevenir situaciones de riesgo, y su acción no solo protegió a su hija, sino que buscó prevenir que otras menores fueran víctimas.
