Ingeniosa trampa: mujer se hace pasar por su hija y atrapa a abusador

En Duque de Caxias, Brasil, una madre evitó un intento de abuso sexual contra su hija de 13 años al hacerse pasar por la adolescente en mensajes de WhatsApp y colaborar con la policía.

El hombre de 32 años, que era padre de un compañero de la menor, intentó ganarse su confianza enviando mensajes y fotos sexuales. La madre, alertada por la situación, recibió una transferencia del sospechoso para confirmar su identidad y notificó a las autoridades.

El hombre fue detenido en un cine de un shopping, donde creyó que se encontraría con la niña, y quedó imputado por abuso sexual de menores. La comisaria Kelin Deosti señaló que “la violencia es absoluta” y que no se requiere contacto físico para considerar consumado el delito.

La madre resaltó la importancia de la confianza y el diálogo con los hijos para prevenir situaciones de riesgo, y su acción no solo protegió a su hija, sino que buscó prevenir que otras menores fueran víctimas.

