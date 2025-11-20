¡Robo en segundos!: Delincuente ingresa a una clínica y se lleva un celular en Quillacollo

En el municipio de Quillacollo, en Cochabamba, el robo de un descuidista quedó registrado por cámaras de vigilancia al ingresar a una clínica odontológica y cometer el acto ilícito en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió en la calle Waldo Ballivián, alrededor de la 13:00 horas, cuando un hombre ingresó con total tranquilidad al establecimiento. Aprovechando que en ese instante no había personal en recepción, se acercó al escritorio, tomó un teléfono celular que estaba cargándose y, con toda calma, incluso se dio el tiempo de desconectarlo antes de retirarse.

Segundos después, una trabajadora salió alertada por un ruido y comenzó a revisar la computadora y los cajones, sin imaginar que el delincuente ya había abandonado el lugar con el dispositivo. Fue recién al revisar las cámaras de seguridad que el personal confirmó lo ocurrido: el ladrón había actuado con precisión y sin levantar sospechas.

La Policía ya analiza los registros de videovigilancia para identificar y dar con el paradero de este sujeto, mientras comerciantes y vecinos expresan su preocupación por el aumento de robos cometidos bajo esta modalidad.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y no dejar objetos de valor al alcance, especialmente en zonas de atención al público, donde los descuidistas aprovechan cualquier segundo de distracción.

Mira el video:

