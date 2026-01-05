Lluvias y fuertes vientos provocaron destrozos en Rurrenabaque

El municipio de Rurrenabaque, en Beni se vio afectado por desastres naturales a causa de las lluvias persistentes y los fuertes vientos registrados este domingo, los cuales ocasionaron la caída de árboles, daños en viviendas y cortes en el suministro de energía eléctrica, generando preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con el reporte preliminar, los vientos intensos se presentaron aproximadamente a las 11:30, seguidos de una fuerte lluvia.

Este fenómeno provocó la caída de varios árboles en distintos puntos de la población, afectando el fluido eléctrico y el normal tránsito vehicular, especialmente en el barrio Isla Grande.

Asimismo, en la avenida Costanera y calle Junín, un árbol de tamarindo cayó sobre vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, causando daños materiales. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron daños humanos.

Ante esta situación, brigadas y personal municipal activaron trabajos de emergencia para restablecer el servicio eléctrico, despejar las vías y brindar apoyo a las familias afectadas. Las autoridades continúan evaluando los daños y recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos.

