Deportes

¡Atención! Tahuichi alista un Mundialito inédito desde este domingo

El torneo se disputará del 11 al 16 de enero, con inauguración en el estadio de Real Santa Cruz y la final en el Gilberto Parada de Montero. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 9:54

Academia Tahuichi en el set de El Mañanero de la Red Uno. Foto: El Mañanero.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

La Academia Tahuichi, primer campeón del Sudamericano se prepara para una nueva edición del Mundialito, que se desarrollará del 11 al 16 de enero y marcará un cambio de escenario en su programación. La inauguración se realizará este domingo a las 9:00 en el estadio de Real Santa Cruz, mientras que la final está prevista en el estadio Gilberto Parada de Montero.

Roly Aguilera, presidente de la Academia Tahuichi, destacó que esta versión será inédita por la magnitud del acto inaugural.

“Tendremos una inauguración extraordinaria con el desfile de más de 10 mil atletas de la Copa Tahuichi. Luego encararemos de manera plena la defensa del título que ganamos el año pasado ante el equipo de Paraguay”, señaló.

Aguilera también resaltó el alto nivel competitivo del torneo, anunciando el retorno de equipos de reconocido prestigio. Entre ellos figuran Cantolao y Club Liguero de Perú, Santaní de Paraguay y un representativo de Colombia que competirá bajo el nombre de club, aunque corresponde a su selección nacional.

El dirigente aseguró que el Mundialito 2026 ofrecerá un espectáculo de primer nivel para el público y extendió la invitación para acompañar el inicio del certamen este domingo desde las 9:00.

