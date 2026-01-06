TEMAS DE HOY:
Caso mujer encontra en freezer Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Argentina eliminó a México en el Mundial de bolitas 2026

El seleccionado argentino tuvo destacadas actuaciones en las distintas modalidades del torneo, aunque España y Brasil terminaron eliminándolo. 

Martin Suarez Vargas

06/01/2026 13:25

Foto: Diario Olé.
Mundo.

Escuchar esta nota

Argentina mostró su potencia en el Mundial de bolitas 2026, organizado por Fubeca, logrando importantes victorias ante México y Colombia en las fases iniciales del certamen. En la categoría de “2 ascensores y 7 embudos”, el equipo albiceleste eliminó a los aztecas en octavos de final, demostrando precisión y estrategia.

Posteriormente, en la carrera de eliminación, Argentina se impuso ante Portugal en octavos y Colombia en cuartos, consolidándose como uno de los favoritos del torneo. Sin embargo, su camino se vio interrumpido por España, que eliminó al seleccionado argentino en cuartos de final y se proclamó campeón.

En la modalidad de semifinales, Argentina cayó ante Brasil, que luego se coronó en la final frente a Francia. A pesar de no obtener el título, la actuación argentina dejó claro su nivel competitivo y la fuerza de sus jugadores en el escenario internacional de las bolitas, disciplina que sigue ganando popularidad en la región.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD