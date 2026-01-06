Argentina mostró su potencia en el Mundial de bolitas 2026, organizado por Fubeca, logrando importantes victorias ante México y Colombia en las fases iniciales del certamen. En la categoría de “2 ascensores y 7 embudos”, el equipo albiceleste eliminó a los aztecas en octavos de final, demostrando precisión y estrategia.

Posteriormente, en la carrera de eliminación, Argentina se impuso ante Portugal en octavos y Colombia en cuartos, consolidándose como uno de los favoritos del torneo. Sin embargo, su camino se vio interrumpido por España, que eliminó al seleccionado argentino en cuartos de final y se proclamó campeón.

En la modalidad de semifinales, Argentina cayó ante Brasil, que luego se coronó en la final frente a Francia. A pesar de no obtener el título, la actuación argentina dejó claro su nivel competitivo y la fuerza de sus jugadores en el escenario internacional de las bolitas, disciplina que sigue ganando popularidad en la región.

