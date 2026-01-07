"Es difícil": fue campeón con un equipo de fútbol y ahora es recolector de basura

Iván Ignacio Sandoval, recordado por su destacado paso por Cobresal durante la temporada 2015, vive hoy una realidad muy distinta a la que conoció cuando tocó la gloria en el fútbol chileno. Hace casi 11 años, Sandoval se consagró campeón del Torneo Nacional con el club minero, en una campaña histórica que llevó al equipo a levantar por primera vez el título de la Primera A.

Formado en las divisiones inferiores de Cobresal, el exjugador debutó en la temporada 2014-2015 y no solo celebró el campeonato, sino que también participó en la Copa Libertadores, sumando un total de 33 partidos, 6 goles y una asistencia. Posteriormente, continuó su carrera en clubes como San Luis de Quillota, Fernández Vial y Lautaro de Buin.

Sin embargo, el paso del tiempo y la vida después del fútbol profesional han llevado a Sandoval a un cambio radical. Actualmente, trabaja como recolector de basura, realizando labores en la comuna de La Florida, en Santiago. A través de su cuenta de TikTok, el exfutbolista compartió un video donde muestra el contraste entre sus días de gloria y su presente, acompañado del mensaje:

“Nadie sabe lo difícil que es pasar de esto… a esto. Difícil momento, pero a la vez agradecido de Dios por todo lo que tengo”.

El video rápidamente se volvió viral, reflejando no solo la dificultad de adaptarse a una vida fuera de los estadios, sino también la resiliencia de un jugador que, pese a los cambios, mantiene una actitud positiva frente a los desafíos de la vida cotidiana.

