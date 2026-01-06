Blooming arranca pretemporada con revisiones médicas y refuerzos confirmados

Blooming iniciará este miércoles su trabajo de pretemporada 2026, comenzando con la revisión médica de los jugadores. El plantel contará con 15 futbolistas de la temporada pasada, incluyendo a los arqueros Braulio Uraezaña, Giménez y Gustavo Almada, así como a Becerra, Celin, Padilla, Cabral, Denilson Durán, Richard Spenhay, Eguez, César Romero, Centellas, Cesar Menacho, Melgar, Héctor Suárez, Marc Enoumbá y Matías Abisab.

A estos se suman los nuevos refuerzos: Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Dayron Giménez y Bayron Garcés, entre otros. Además, se espera la incorporación del delantero colombiano Anthony Vásquez y del defensor René Barboza, quienes aún no han firmado contrato. Por otro lado, el capitán Moisés Villarroel negocia su renovación y confía en concretarla antes del miércoles para unirse a los entrenamientos.

El equipo cruceño se prepara para un inicio intenso de la temporada, con el torneo local todos contra todos a inicios de enero y la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, donde Blooming enfrentará a San Antonio Bulo Bulo el 4 de marzo. El club espera jugar este encuentro en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, aunque la disponibilidad dependerá de la instalación de nuevas luminarias en el escenario deportivo.

Con esta pretemporada, Blooming busca consolidar un plantel competitivo que le permita aspirar tanto al torneo local como a avanzar en la Copa Sudamericana, donde la meta es llegar a la fase de grupos y representar con fuerza al fútbol boliviano.

