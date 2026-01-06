TEMAS DE HOY:
Deportes

El Atlético Mineiro ficha al delantero ecuatoriano Alan Minda

La firma del contrato se producirá una vez pase el reconocimiento médico, informó el conjunto de Belo Horizonte en sus redes sociales.

EFE

06/01/2026 18:44

Foto: Redes sociales.
Brasil.

El Atlético Mineiro brasileño anunció este martes que llegó a un acuerdo con el Círculo de Brujas belga para fichar al delantero ecuatoriano Alan Minda, de 22 años.

La firma del contrato se producirá una vez pase el reconocimiento médico, informó el conjunto de Belo Horizonte en sus redes sociales.

Formado en las categorías inferiores del Independiente del Valle, Minda es internacional con la selección de Ecuador, con la que jugó en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 y en la Copa América de 2024, y militaba en el Círculo de Brujas desde 2023.

En una rueda de prensa, el director deportivo del Galo, Paulo Bracks, describió este martes a Minda como un jugador “ágil, potente, de uno contra uno y habilidoso”, y resaltó su “buena conducción” con la pelota.

“Será nuestro segundo refuerzo para la temporada de 2026”, después de la contratación del lateral Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid, apuntó.

El ejecutivo confirmó además que aún buscan en el mercado a un lateral derecho, un volante y un delantero centro para reforzar a la plantilla, que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli.

El Atlético Mineiro vivió en 2025 una temporada repleta de altibajos. Terminó la Liga brasileña en la mitad de la clasificación y perdió la final de la Copa Sudamericana en la tanda de penaltis ante el Lanús argentino. EFE.

