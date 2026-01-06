Máximo Mamani ya está en Bolivia: "Agradecido con Dios por lo que está surgiendo"

Máximo Mamani, delantero con experiencia en Vélez, llegó a Bolivia con grandes expectativas de integrarse al plantel de Always Ready, equipo que fue campeón en 2025. El atacante expresó su entusiasmo por poder disputar la Copa Libertadores y cumplir uno de sus sueños como futbolista profesional.

“Es un equipo que me permite jugar Libertadores, además de estar cerca de la selección. Será un orgullo debutar con Always Ready y conocer el estadio Titán de Villa Ingenio”, comentó Mamani. El jugador señaló que solo resta tramitar algunos papeles este martes para poder formalizar su incorporación.

La familia del futbolista, incluyendo su madre, padre y abuela, mostró su felicidad por su regreso y los logros alcanzados.

“Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por lo que está surgiendo”, aseguró el delantero.

Mamani se define como un jugador con fortaleza en el duelo individual, el mano a mano y el uno contra uno, cualidades que espera aportar al plantel de Always Ready en la fase de grupos de la Libertadores. El joven atacante sueña con consolidarse en el equipo y dejar huella tanto a nivel de club como en la selección nacional.

Mira la programación en Red Uno Play