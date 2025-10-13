El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió al interés de contar con Máximo Mamani, joven centrocampista de la reserva de Vélez Sarsfield, y destacó los pasos administrativos que deben cumplirse antes de poder integrarlo al equipo.

En declaraciones al programa El Mañanero de Red Uno, Villegas señaló:



“Tuve la posibilidad de hablar con Máximo Mamani. Él tiene muchísimos deseos de jugar para Bolivia, pero hay que ver el tema de sus papeles. Es necesario analizar su nacimiento y toda la documentación para intentar otorgarle la doble nacionalidad”.

Mamani, de 20 años (nacido el 22 de abril de 2005 en Argentina), juega como centrocampista en Vélez Sarsfield y mantiene un vínculo con Bolivia a través de sus tatarabuelos.

El cuerpo técnico de La Verde evalúa la posibilidad de incluirlo en futuras convocatorias, siempre cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios de la FIFA para jugadores con doble nacionalidad.

Sin embargo, sobre lo posibilidad de que el futbolista que milita en el fútbol argentino llegue a integra la selección boliviana esto dice la FIFA:

Según FIFA el grado de ascendencia permitido es de padres y abuelos para futbolistas que integran una nación en la que no nacieron.

