Padrastro enviado a la cárcel por agredir a tres niños con mangueras y cables

La justicia ordenó 150 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz para un hombre acusado de agredir físicamente a sus tres hijastros de 9, 7 y 5 años; es un caso de violencia familiar y doméstica registrado en la zona del Plan Tres Mil.

Según informó la fiscal asignada al caso, Liz Karen Miranda, la audiencia cautelar determinó la medida privativa de libertad luego de que el Ministerio Público presentara elementos suficientes que demuestran la probable autoría del imputado.

“Se habría registrado un hecho de violencia en el que tres menores de edad fueron agredidos por su padrastro. El Ministerio Público ha demostrado con elementos de convicción suficientes la participación del acusado, por lo que la autoridad judicial determinó su detención preventiva en Palmasola por 150 días”, explicó la fiscal Miranda.

Los hechos de violencia salieron a la luz gracias a la denuncia de vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de los niños. Durante la investigación, las víctimas relataron que eran golpeadas constantemente con mangueras y cables.

“Los tres menores refieren que eran agredidos físicamente con manguera y chicote por el padrastro”, detalló la fiscal.

Actualmente, los niños se encuentran bajo resguardo en un hogar de menores, donde reciben atención psicológica y social. Mientras tanto, el Ministerio Público anunció que la madre de los niños será convocada a declarar en las próximas horas, ya que convivía con el agresor, los tres pequeños y un bebé de seis meses.

