Padrastro es enviado a la cárcel por golpear brutalmente a sus dos hijastros en Cochabamba

Un hombre de 28 años fue enviado con detención preventiva al penal de San Antonio por seis meses, tras ser acusado de agredir físicamente a sus dos hijastros, de 13 y 6 años. El caso salió a la luz gracias a la intervención de un profesor, quien notó los hematomas que presentaban los menores y denunció el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Coca, el agresor fue identificado como Waldo L. E., de ocupación chofer. “El hecho se habría suscitado en contra de dos víctimas de 13 años de edad, de sexo masculino, y 6 años, de sexo femenino, ambos estudiantes. El denunciado es el padrastro de las víctimas”, informó la autoridad.

El profesor de la unidad educativa donde asisten los niños notó que el adolescente de 13 años presentaba hematomas en todo el cuerpo, por lo que alertó de inmediato a las autoridades. “Se llamó al padre —en este caso al padrastro— y a la Felcv, que verificó las lesiones no solo en el menor, sino también en su hermana de 6 años”, detalló Coca.

Las valoraciones médicas establecieron que el niño tiene 14 días de impedimento, mientras que la niña presenta 5 días de incapacidad. Tras su aprehensión, el agresor fue remitido al Ministerio Público, que fundamentó su detención preventiva.

“El sujeto fue cautelado y enviado al penal de San Antonio por el lapso de seis meses, mientras continúan las investigaciones”, concluyó el director de la Felcv.

