Cochabamba: ¿Qué se sabe del robo de un auto con un niño adentro?

La denuncia inicial se hizo viral en redes sociales; horas más tarde, la Policía confirmó que el menor se encontraba a salvo.

Red Uno de Bolivia

13/10/2025 11:05

Cochabamba, Bolivia

Una denuncia realizada en redes sociales generó gran preocupación este fin de semana en el municipio de Colcapirhua (Cochabamba), luego de que un hombre reportara el robo de su vehículo e indicara que su hijo se encontraba dentro del motorizado al momento del hecho.

La publicación, que rápidamente se viralizó, mostraba fotografías del vehículo y del menor, lo que provocó alarma entre los usuarios y llevó a que varias personas compartieran el mensaje pidiendo ayuda para ubicar al niño.

Sin embargo, horas más tarde y ya ante las autoridades policiales, el padre del menor ratificó únicamente la denuncia por el robo del vehículo, aclarando que su hijo se encontraba con la madre y que no estaba desaparecido.

El hombre explicó que no sabía que su pareja se había llevado al niño del vehículo mientras él participaba de una festividad en Colcapirhua. Al intentar retirarse del lugar, se percató de que su auto ya no estaba estacionado, motivo por el cual realizó la publicación de alerta en redes sociales.

Actualmente, el denunciante espera recuperar su motorizado, que constituye uno de sus principales instrumentos de trabajo.

 

