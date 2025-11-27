Revuelo en Chile: Captan supuesto OVNI oculto entre rocas del Valle del Limarí | VIDEO

Un video captado en el Valle del Limarí, en la Región de Coquimbo, al norte de Chile, causó un gran revuelo en redes sociales, donde se debate si la grabación muestra un auténtico OVNI (Objeto Volador No Identificado) camuflado en una formación rocosa.

El material fue grabado el pasado 14 de noviembre de 2025 por Fer Valderrama Marín mientras realizaba un paseo familiar por la zona. El video, viralizado a través de cuentas de ufología, muestra un extraño objeto metálico con forma de disco posicionado bajo un roquerío, informa El Heraldo de México.

Objeto inmóvil y reflejando la luz solar

A pesar de la distancia, en el video se aprecia claramente cómo la superficie del objeto metálico es totalmente inmóvil y refleja intensamente los fuertes rayos del sol, lo que le da una apariencia brillante. Junto al disco, se observan también un par de siluetas indeterminadas.

El Valle del Limarí, junto con el cercano Valle del Elqui, es conocido por los ufólogos locales como un "Área Altamente Candente" para avistamientos en Chile, gracias a sus cielos limpios y su geografía ideal para la astronomía y las supuestas visitas extraterrestres.

Debate entre evidencia extraterrestre y explicación lógica

La divulgación del metraje ha generado una fuerte división en redes:

Defensores del Fenómeno OVNI aseguran que las imágenes son una evidencia de una nave extraterrestre estacionada o camuflada.

Escépticos han buscado una explicación lógica, sugiriendo que podría tratarse de una estructura abandonada o, incluso, de una carpa o toldo metálico instalado por otras personas excursionistas en esa zona solitaria.

Hasta el momento, no hay una explicación oficial ni una verificación del objeto. La Policía de Investigaciones no ha emitido comunicados, dejando el misterio en manos de los aficionados a la ufología y el público en redes sociales.

Vea el video:

