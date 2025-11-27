TEMAS DE HOY:
¡Lo siguieron desde el centro! Cámaras captaron a los autores del atraco en la av. Santos Dumont

Las grabaciones muestran cómo dos delincuentes siguieron al hombre desde el centro hasta su residencia, antes de arrebatarle un maletín con 300 mil bolivianos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/11/2025 8:32

Santa Cruz, Bolivia

Un violento atraco ocurrió la tarde de ayer en inmediaciones del cuarto anillo de la avenida Santos Dumont, donde dos delincuentes armados interceptaron a un hombre que acababa de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad financiera ubicada en la calle Libertad, en pleno centro de la ciudad. La víctima fue seguida durante varios kilómetros hasta el condominio donde reside.

Según relataron vecinos que presenciaron el hecho, los asaltantes se movilizaban en una motocicleta roja y actuaron con extrema rapidez. Ambos llevaban casco para evitar ser identificados.

Uno de ellos descendió, corrió hacia la víctima y la encañonó con un arma de fuego, mientras su cómplice lo esperaba con el motor encendido.

“Solo escuchamos un disparo. La gente salió de sus casas por el ruido. El flaco que bajó de la moto era alto y blanco. Le arrebató un maletín y se fueron de inmediato”, relató uno de los testigos.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el recorrido de la víctima y el paso de la motocicleta utilizada por los atracadores. En las imágenes se observa cómo el vehículo donde se trasladaba el afectado pasa primero, seguido pocos segundos después por la moto roja que acompañó su trayecto hasta el punto del asalto.

Durante el forcejeo, uno de los delincuentes realizó un disparo al aire para evitar que los vecinos intentaran intervenir o seguirlos. Tras apoderarse del maletín, ambos huyeron rápidamente del lugar.

De manera extraoficial, se conoce que el monto sustraído asciende a aproximadamente 300 mil bolivianos, dinero que la víctima había retirado minutos antes de una entidad bancaria.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) ya recibió la denuncia formal y se encuentra analizando imágenes de cámaras de vigilancia.

