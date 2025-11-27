Comité pro Santa Cruz enviará 20 toneladas de ayuda a Achira tras desastres naturales

El Comité Cívico pro Santa Cruz anunció el envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria a la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, donde varias familias resultaron afectadas por desastres naturales recientes.

El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, informó que la caravana solidaria partirá la madrugada del jueves y estará compuesta por ocho camionetas y un camión, cargados con alimentos, agua, ropa, medicamentos, carne, huevos y otros insumos básicos.

“Son 20 toneladas de donación que vamos a llevar para hacer no solo la olla común con la gente de Achira, sino también para entregar bolsas solidarias a cada familia afectada”, declaró Cochamanidis.

El Comité garantizó que la ayuda será entregada directamente a los pobladores, sin pasar por intermediarios, con el objetivo de asegurar que los insumos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Además de la entrega, los representantes compartirán un almuerzo solidario con las familias y recogerán nuevas solicitudes para reforzar la reconstrucción de la zona.

“Mañana sabremos qué más requieren los hermanos de Achira y de otras comunidades. Este trabajo lo vamos a hacer entre todos”, afirmó Cochamanidis.

En las oficinas del Comité hay una gran cantidad de insumos recolectados, incluyendo fideos, arroz, agua, utensilios y ropa, todos embalados y listos para ser transportados como parte del operativo de asistencia. La institución agradeció nuevamente a la ciudadanía y empresas por el apoyo recibido.

