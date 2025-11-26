Lo que debes saber sobre la cirugía estética para evitar riesgos

La denuncia de una mujer que tras someterse a una cirugía plástica y resultó afectada con cicatrices en el pecho y en los brazos, reactivó la alerta sobre los riesgos de acudir a personas no especializadas para procedimientos estéticos.

Ante esta situación, el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirujanos Plásticos (SBCP), Darío Suárez, explicó que el principal factor de riesgo es acudir a personas sin formación especializada.

Remarcó que cualquier persona que desee someterse a una cirugía plástica debe confirmar que el profesional cuente con un título de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Suárez recordó que la SBCP cuenta con un registro público de profesionales acreditados y que esta verificación puede realizarse en cuestión de minutos a través de la página web de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica o a través de la plataforma de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (Filac).

“En cirugía plástica, en Bolivia, somos más de 150 cirujanos plásticos certificados. Los pacientes pueden ingresar a nuestras páginas web y se despliega la lista de todos los cirujanos certificados”, señaló.

Con relación a la proliferación de centros que ofrecen tratamientos o procedimientos en consultorios, departamentos o en casas particulares, el presidente del gremio resaltó que todo procedimiento quirúrgico debe realizarse en una clínica certificada.

“Lo importante es hacerlo en una clínica certificada o en un hospital privado que tenga todas las condiciones de bioseguridad y lo más importante que tenga una unidad de recuperación postoperatoria, que exista un médico internista o anestesiólogo, que esté encargado de la recuperación”, acotó.

El presidente de la SBCP señaló que muchos pacientes llegan influenciados por filtros, modelos irreales o fotografías alteradas que circulan por las redes sociales, en especial en TikTok.

“Cada médico debe evaluar lo que el paciente prefiere, lo que perfila cada paciente, cuál es la expectativa y siempre posicionarlo en la situación real. Pero tampoco podemos crear una falsa expectativa mirando un TikTok, o viendo una foto de otra paciente con otro resultado y con una característica anatómica totalmente diferente a la que porta en ese momento la paciente que va a ser operado”, explicó.

No se deje llevar por promociones o precios bajos

Otro factor que suele incidir en la decisión de los pacientes es el costo. Suárez recomendó desconfiar de ofertas que se alejan demasiado del promedio.

Además, Suárez recomienda que antes de cualquier cirugía, el paciente debe someterse a una evaluación médica, exámenes de laboratorio y una explicación detallada de los riesgos y beneficios.

El especialista insistió en que el mejor recurso del paciente es la información.

