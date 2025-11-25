Gobernador prioriza hallar a desaparecidas en Samaipata y coordina ayuda en zonas afectadas

Las lluvias de la anterior semana provocaron el desbordamiento de ríos y deslizamientos en varias comunidades del departamento de Santa Cruz, dejando más de mil familias damnificadas y un saldo preliminar de dos personas desaparecidas.

Las zonas más afectadas son Achira, en Samaipata, y el municipio de Yapacaní, donde la Gobernación desplegó un operativo integral de atención.

“La desaparición de estas dos personas demandaba atención inmediata”, informó el gobernador Luis Fernando Camacho, en referencia a Verónica (24) y Ramona (87), desaparecidas en Samaipata.

La Gobernación movilizó a 46 rescatistas, junto con maquinaria pesada y personal de apoyo, en coordinación con bomberos, policías, militares y voluntarios. El trabajo se centra en la remoción de mazamorra y escombros, pero también en rehabilitar caminos y recuperar la producción agrícola.

Tres frentes de acción

Camacho explicó que el plan de emergencia se estructura en tres áreas:

Búsqueda de desaparecidos Restitución de caminos y servicios Apoyo al sector productivo afectado

“Todas las decisiones se toman bajo criterios técnicos, pero priorizando siempre la vida humana”, subrayó el gobernador.

También se activaron equipos de atención psicológica, especialmente para niñas, niños y familias que enfrentan pérdidas traumáticas. “Solo estando en el lugar se comprende la magnitud del dolor que viven”, dijo Camacho.

Impacto agrícola en Yapacaní

En Yapacaní, más de 100 familias fueron evacuadas por inundaciones que afectaron aproximadamente 2.500 hectáreas de arroz.

La Gobernación entregó ayuda humanitaria con alimentos y asistencia directa, y trabaja junto a ministerios para prevenir enfermedades y brotes epidemiológicos asociados a desastres.

“El trabajo no termina cuando pasa la riada. Vienen enfermedades, mosquitos y consecuencias post-desastre”, advirtió Camacho.

Mira la programación en Red Uno Play