Samaipata sigue en situación crítica: Camacho urge declaratoria de desastre para acceder a ayuda

A una semana de la riada que devastó parte del municipio de Samaipata, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindó un informe de las acciones tomadas, destacando la canalización de recursos económicos y la urgencia de agilizar la declaratoria de desastre para movilizar combustible y maquinaria.

Asimismo, el gobernador lamentó que, a pesar del despliegue de 46 rescatistas, la búsqueda de las dos personas desaparecidas ha arrojado "resultados cero", siendo esta la pérdida más dolorosa de la tragedia.

Camacho informó que la Gobernación logró canalizar, a través de una institución internacional, una donación a fondo perdido por la suma de 380 mil dólares, un recurso que será vital para la atención humanitaria en la zona.

Urge declaratoria de desastre

El gobernador señaló que la situación sigue siendo crítica, especialmente en el sector productivo y la rehabilitación de caminos. Aunque la Gobernación desplegó maquinaria pesada (con el Sedcam y el apoyo de la ABC), el trabajo depende de la provisión de diésel. Camacho explicó que YPFB tiene disponibles 14.500 litros de combustible, pero su entrega está condicionada a la declaratoria de desastre.

"La misma [declaratoria de desastre] fue entregada del Municipio a la Gobernación el viernes. Obviamente, sábado y domingo no hubo la posibilidad de poder trabajarlo vía La Paz, pero a la llegada fue la comunicación con el Ministro de la Presidencia para pedirle la posibilidad de que nos sea atendido y que esta declaratoria de desastre sea tomada en cuenta lo antes posible", detalló el gobernador.

Para acelerar la respuesta y llevar soluciones concretas a los productores y damnificados, la autoridad indicó que está a la espera de una cita formal en La Paz, tentativamente programada para este miércoles, con los ministros correspondientes: el ministro de la Presidencia, el de Obras Públicas y el de Defensa.

Dolor por desaparecidos y pérdidas materiales

Camacho concluyó su informe expresando el dolor por las pérdidas humanas y materiales. Además de las dos personas desaparecidas, muchas familias perdieron sus casas, algunas de las cuales tuvieron que ser derribadas por informes técnicos debido al riesgo que representaban. La Gobernación ha reafirmado su compromiso de apoyo a las familias afectadas mientras continúan los trabajos para la reactivación de la zona.

