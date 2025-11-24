Ley para designar vocales del TSE postergada hasta la siguiente semana

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados postergó hasta la próxima semana el tratamiento en detalle del Proyecto de Ley CS nº 213/2024-2025, referido a la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La decisión se tomó luego de que el debate quedara trabado en el análisis del artículo 29, relacionado con el requisito de probidad para los futuros vocales electorales.

No será posible retomar las sesiones durante esta semana, debido a que se habilitó a los diputados suplentes para esta semana, quienes no están autorizados para presidir comisiones, lo que imposibilita avanzar en el tratamiento legislativo hasta que se reincorporen los titulares.

Mientras tanto, la agenda semanal de la Cámara de Diputados incluye tres puntos centrales:

Conformación de Brigadas Departamentales 2025–2026.

Conformación de la Comisión de Ética.

Revisión del Proyecto de Ley CS Nº 213/2024-2025, norma transitoria destinada a definir el proceso de selección, elección y designación de vocales del TSE.

Las autoridades legislativas prevén que el debate se reanude la próxima semana, una vez restablecidas las condiciones de presidencia y funcionamiento de la Comisión de Constitución.

