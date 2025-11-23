Gualberto Cusi anuncia su candidatura a la gobernación de La Paz aún sin sigla política

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, anunció su decisión de postularse a la Gobernación del departamento de La Paz en las elecciones subnacionales de 2026, pese a que todavía no definió la sigla política con la que participará.

Cusi aseguró que en los próximos días hará público el instrumento político que respaldará su candidatura.

“Estos días vamos a hacer conocer con qué sigla política vamos a trabajar para las elecciones subnacionales. He tomado la decisión de ser candidato a gobernador del departamento de La Paz porque La Paz merece el sitio y lugar, respeto a los paceños”, afirmó en conferencia de prensa en la plaza Murillo.

El exmagistrado también cuestionó la falta de oportunidades laborales en la región, señalando que muchos paceños deben migrar al exterior para acceder a mejores condiciones. “No puede ser que los paceños tengan que salir del país para tener oportunidades de trabajo”, lamentó.

Cusi sostuvo que su postulación busca ofrecer una alternativa que priorice el desarrollo económico y una gestión enfocada en responder a las necesidades del departamento.

Mire el video:

