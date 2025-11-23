Papelón del Real Madrid: quiso homenajear a Diogo Jota y puso la foto de otro jugador

El Real Madrid vivió un momento incómodo durante su Asamblea de Socios Compromisarios al presentar un video dedicado a personalidades del mundo del deporte, la prensa y el entorno institucional que fallecieron a lo largo del año. Entre las imágenes aparecían los hermanos Diogo Jota y André, quienes murieron en un accidente de tránsito el pasado verano. Sin embargo, el club cometió un error al incluir en el video a André Silva, exjugador del RB Leipzig y actual futbolista del Elche, quien está vivo y se encontraba concentrado para enfrentar a los blancos.

El homenaje tenía un trasfondo especialmente emotivo. Diogo Jota, exjugador del Liverpool, mantenía una estrecha amistad con Trent Alexander-Arnold, hoy en el Real Madrid. De hecho, durante el Mundial de Clubes, el lateral inglés pidió no disputar las semifinales ante el PSG al no encontrarse en condiciones anímicas tras la tragedia.

El vínculo entre instituciones también quedó demostrado en octubre, cuando dirigentes del Real Madrid visitaron Anfield para entregar una carta, flores y hasta un mando de consola en recuerdo de Diogo Jota, un gesto que reforzó la cercanía con el Liverpool.

Por ello, el error en la Asamblea no pasó desapercibido. La aparición de André Silva generó sorpresa e inmediata confusión entre los asistentes, pues el futbolista continúa en actividad y no forma parte de la tragedia que golpeó a la familia de Jota en julio, cuando ambos hermanos fallecieron en un accidente en la A-52, en Zamora.

El lapsus ya ha comenzado a generar debate en redes sociales y entre los aficionados, quienes califican el fallo como un descuido difícil de justificar para un acto institucional de tal relevancia.

