The Strongest se acerca y mete presión al puntero Always Ready

The Strongest superó a Totora Real Oruro por 2-1, alcanzando en puntos al líder Always Ready, con 58 unidades, y aumentando la presión sobre los millonarios de cara al duelo de este domingo frente a Bolívar en El Alto, por la vigésima quinta fecha del campeonato.

El Tigre cumplió con su misión imponiéndose al cuadro orureño la noche de este sábado en el estadio Hernando Siles. Los goles aurinegros fueron convertidos por Jaime Arrascaita y Álvaro Quiroga.

Antes del primer tanto, el arquero Ronald Huanacota tuvo dos intervenciones decisivas que alertaron al equipo visitante, aunque la reacción defensiva llegó tarde. A los 15 minutos cayó el 1-0, obra de Arrascaita, quien definió tras un rebote concedido por el guardameta luego de un disparo de Joel Amoroso.

En el segundo tiempo, a los 52 minutos, Juan Sebastián Zeballos anotó el empate con un desborde por la derecha que parecía centro, pero terminó sorprendiendo al arquero Rodrigo Banegas —de vuelta al club tras la convocatoria a la selección— para el 1-1.

Álvaro Quiroga, además de ser la voz del plantel para exigir el pago de deudas, volvió a destacar dentro del campo. A los 56 minutos marcó el 2-1 con un cabezazo tras un tiro de esquina, concretando la victoria atigrada.

Pese a los conflictos dirigenciales y la falta de recursos económicos, The Strongest continúa firme en la lucha por el título sin darle tregua a Always Ready. Totora Real Oruro, con 25 puntos, sigue remando contra la corriente en busca de una clasificación internacional.

