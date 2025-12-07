TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolívar gana en Sucre y mantiene viva la pelea por el campeonato

La Academia sumó un triunfo valioso en su visita a Independiente Petrolero y se mantiene firme en la disputa por el título a falta de dos jornadas. 

Martin Suarez Vargas

07/12/2025 17:41

Foto: APG.
Sucre.

Escuchar esta nota

Bolívar dio un paso importante en sus aspiraciones por llegar a la recta final del torneo con opciones reales al título, luego de imponerse 1-2 sobre Independiente Petrolero este domingo. El equipo paceño, dirigido por Flavio Robatto, golpeó temprano y supo resolver un partido exigente ante un rival que no logró hacerse fuerte en su cancha.

Martín Cauteruccio abrió el marcador apenas iniciado el encuentro, aprovechando un descuido defensivo del cuadro capitalino. Aunque Independiente reaccionó y alcanzó el empate con una definición de Damián Villalba a los 19 minutos, la visita mantuvo el orden y volvió a tomar la ventaja en el complemento mediante Dorny Romero, quien firmó el gol que selló la victoria.

El resultado permitió a Bolívar trepar provisionalmente al segundo puesto de la clasificación con 62 puntos, superando a The Strongest y quedando a solo tres unidades del líder Always Ready. Con dos fechas por disputarse, la lucha por el campeonato se mantiene abierta y la Academia continúa presionando en la parte alta de la tabla.

