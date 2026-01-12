Fernando Costa: “El Torneo de Verano del fútbol boliviano comenzará el 26 de enero”

Este lunes se llevó a cabo el Consejo Superior del balompié nacional en Santa Cruz, donde se determinó que previo a la máxima competencia del fútbol en el país, se jugará un torneo de verano, que arrancará el 26 de enero hasta el 1 de marzo, según informó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa.

“El torneo comenzará el 26 de enero para darle competencia al sistema y ritmo tanto a la Selección como a los clubes”, expresó el titular de la FBF.

El formato de la competencia será bajo la modalidad de playoffs, iniciando con los clásicos del país, para luego dar paso a las fases de octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final. En total, el certamen contará con 30 partidos a lo largo de su desarrollo.

“Vamos a iniciar con clásicos”, señaló Costa, quien además indicó que la premiación del torneo corto consistirá en pasajes aéreos completos para el campeón y la mitad para el subcampeón.

Por otra parte, se conoce que el torneo todos contra todos comenzará en abril. El campeonato de playoffs se disputará en la fecha indicada para luego dar paso a la participación de la Selección Boliviana, que afrontará el repechaje ante Surinam. El torneo que otorgará todos los premios se jugará después de que concluya la participación de La Verde en el repechaje.

