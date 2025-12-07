Always Ready da un paso gigante hacia el título tras vencer a The Strongest

Always Ready se acercó al bicampeonato de la División Profesional tras superar este domingo a The Strongest en el estadio Hernando Siles por 3-2. El equipo alteño comenzó el encuentro con un ritmo contundente, logrando establecer rápidamente una ventaja gracias a los goles de Héctor Cuéllar y Marcelo Suárez antes del cierre del primer tiempo.

Aunque The Strongest logró descontar con anotaciones de Juan Godoy y John García en la segunda mitad, nunca pudo emparejar el marcador. El triunfo permitió a Always Ready mantener su posición como líder absoluto del campeonato con 68 puntos, ampliando la diferencia sobre Bolívar, que suma 62 unidades tras su victoria ante Independiente Petrolero.

Con apenas dos fechas por disputar, el conjunto dirigido por Julio César Baldivieso quedó muy cerca de levantar el trofeo. Solo necesitará un empate en su próximo compromiso frente a Guabirá para asegurarse el campeonato, confirmando así su dominio en la temporada y dejando al ‘millonario’ en la segunda posición.

