[Video] ¿Resurrección o montaje? Un hombre ‘vuelve a la vida’ en una morgue rusa

En la ciudad rusa de Tver, un inquietante video publicado en Reddit se volvió viral tras mostrar lo que parece ser un hombre “resucitando” en una morgue. Las imágenes, compartidas por el usuario @u/Miserable_Tie7172, muestran a un “cadáver” cubierto con una manta blanca que poco a poco mueve las manos, descubre su rostro y logra incorporarse para caminar con dificultad.

El video, que según la fecha de la cámara fue grabado, muestra al hombre dando algunos pasos mientras se apoya en la camilla antes de que la grabación se corte. La escena recuerda a algunas películas de ciencia ficción y terror, como “La Momia”, en la que un personaje se levanta de una camilla tras haber muerto.

Sin embargo, la veracidad del video ha sido ampliamente cuestionada por los usuarios de redes sociales. Señalan detalles como la alta calidad de la imagen y el aspecto luminoso y moderno de la morgue, elementos poco comunes en instalaciones reales de este tipo. A pesar de las dudas, el video alcanzó rápidamente miles de reproducciones y generó más de 700 comentarios en Reddit, que van desde la incredulidad hasta la sorpresa y el humor.

Reddit inicialmente retiró la publicación, pero luego agregó un aviso sobre la moderación de contenido: “Los moderadores retirarán publicaciones de las fuentes por varias razones, mantendrán a las comunidades seguras, civiles y fieles a su propósito”.

Pese a estas advertencias, el material sigue siendo compartido y comentado en diferentes plataformas, demostrando la fascinación que generan historias de supuesta resurrección, aunque sea con tintes de ficción o montaje.

A continuación, el video:

