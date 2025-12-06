¡Inusual accidente! Una mujer fue atropellada por carritos de supermercado (VIDEO)

Un accidente inusual ocurrió en un supermercado de Rusia, donde una mujer resultó herida luego de ser atropellada por varios carritos de compra que bajaban por una escalera mecánica.

Un guardia de seguridad intentó retirar los carritos de manera improvisada, lo que provocó que se descontrolaran y golpearan a la mujer. El incidente quedó registrado en video.

Las imágenes del hecho muestran cómo la mujer es impactada y termina contra el suelo por la fuerza de los carritos, que terminaron colisionando contra las puertas del establecimiento.

Tras algunos segundos en el piso, la víctima logró incorporarse mientras se quejaba de dolor, visiblemente afectada por el golpe.

