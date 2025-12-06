TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Influencer sufre quemaduras en el rostro al intentar reto viral de pastel explosivo | VIDEO

Lo que debía ser un divertido cumpleaños se convirtió en un accidente que dejó a la joven sin pestañas ni cejas, y con parte del cabello quemado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 18:35

Mundo

Lo que comenzó como una celebración alegre de cumpleaños se convirtió en un accidente grave para una creadora de contenido, quien resultó con quemaduras de primer y segundo grado en la cara y el cuero cabelludo al intentar recrear un trend de TikTok.

Según relató la joven, este año decidió vestirse de cantante y quería incluir un efecto especial en su pastel, inspirado en un video viral.

 

“En la práctica salió todo perfecto, incluso agregamos papel flamable y todo estaba controlado”, explicó. Sin embargo, durante la celebración, al intentar realizar el efecto nuevamente y acercarse demasiado, la llama alcanzó su rostro, provocando quemaduras graves.

A pesar del susto, la influencer se mantiene positiva y decidió compartir su experiencia como advertencia: “Espero que esto sirva para que la gente sepa que no todo lo que vemos en internet es seguro y que hay que seguir las indicaciones de expertos”.

Gracias a la rápida atención de profesionales, se encuentra en proceso de recuperación, y ya planea cómo adaptar sus próximos disfraces y efectos especiales de manera segura.

 

 

