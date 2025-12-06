Dieron el último adiós al ciudadano peruano secuestrado y asesinado en Santa Cruz

La familia del ciudadano peruano Alexander Calle, de 39 años, despidió sus restos este sábado en el cementerio La Cuchilla. Calle había sido secuestrado el 30 de noviembre en la comunidad La Enconada, en San Juan, en la provincia Ichilo de Santa Cruz, y días después fue encontrado sin vida en Yapacaní, en la faja norte del kilómetro 27.

El informe de la autopsia determinó que la causa de muerte fue por disparos. Alexander recibió tres impactos de bala, distribuidos en la cabeza, el tórax y el abdomen. Una de las balas ingresó por la nuca y tuvo orificio de salida a la altura de la oreja.

El cuerpo presentaba excoriaciones en la muñeca, lo que sugiere que fue maniatado. La posición de las heridas indica que fue puesto de rodillas y ejecutado por los secuestradores.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del ciudadano extranjero.

“Estamos acompañando a la familia en su dolor y rindiendo homenaje a la memoria de Alexander Calle”, señalaron algunos asistentes durante la ceremonia.

