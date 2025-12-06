TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

35ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dieron el último adiós al ciudadano peruano secuestrado y asesinado en Santa Cruz

Alexander Calle estuvo desaparecido desde el 30 de noviembre y fue encontrado sin vida en Yapacaní. El caso continúa bajo investigación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 16:30

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La familia del ciudadano peruano Alexander Calle, de 39 años, despidió sus restos este sábado en el cementerio La Cuchilla. Calle había sido secuestrado el 30 de noviembre en la comunidad La Enconada, en San Juan, en la provincia Ichilo de Santa Cruz, y días después fue encontrado sin vida en Yapacaní, en la faja norte del kilómetro 27. 

El informe de la autopsia determinó que la causa de muerte fue por disparos. Alexander recibió  tres impactos de bala, distribuidos en la cabeza, el tórax y el abdomen. Una de las balas ingresó por la nuca y tuvo orificio de salida a la altura de la oreja. 

El cuerpo presentaba excoriaciones en la muñeca, lo que sugiere que fue maniatado. La posición de las heridas indica que fue puesto de rodillas y ejecutado por los secuestradores.

 

 

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del ciudadano extranjero.

“Estamos acompañando a la familia en su dolor y rindiendo homenaje a la memoria de Alexander Calle”, señalaron algunos asistentes durante la ceremonia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD