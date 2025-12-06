Mbappé, Haaland y Mané, los “depredadores” que están en el horizonte de La Verde

En caso de superar la barrera de la repesca, la Selección Nacional irá a Estados Unidos para completar el grupo “I” de la Copa Mundial 2026, donde se enfrentará a Francia, Noruega y Senegal, elencos que tienen como sus emblemas futbolísticos a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Sadio Mané, de manera respectiva, jugadores que son temidos en la elite de este deporte por su alto porcentaje de efectividad.



Por el nivel de juego, Mbappé (Real Madrid), Haaland (Manchester City) y Mané (Al-Nassr) robarán la atención en los partidos en el Mundial, siendo de entrada rivales difíciles de vencer, porque detrás de ellos, además, tienen compañeros que están jugando con la misma jerarquía: los franceses Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté y Ousmane Dembélé, por citar algunos; los noruegos Martin Odegaard y Alexander Sorloth; y los senegaleses Edouard Mendy y Idrissa Gueye. Todos buscando la consagración.



Con seis cupos todavía pendientes, con uno de ellos que involucra a Bolivia, el viernes, en Washington, se llevó adelante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial, con 42 selecciones definidas, en una inédita edición por la cantidad de equipos.



Con los lineamientos establecidos, en un acto que contó con la presencia de los líderes de los países anfitriones, Donald Trump (Estados Unidos), Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá), se acomodaban las piezas en el rompecabezas de esta fase inicial del Mundial.



Francia (campeón Mundial en las ediciones Francia 1998 y Rusia 2018) quedó como cabeza de serie en el grupo “I”, donde volverá a enfrentarse a Senegal (Corea-Japón 2002, 0-1), recordando que tomó un trago amargo en la inauguración de ese torneo. Noruega, sin triunfos internacionales, pero con potencial humano, también se enfiló en esta zona.



Con estos tres equipos acomodados, el cuarto rival sabía que iba a caer a la “boca del lobo”. Fue cuando salió del bolillero que Bolivia, Surinam o Irak completará el cuadrangular, viendo cuesta arriba su panorama, después de pasar el repechaje.



Recapitulando la ronda de la repesca, el 26 de marzo, en Monterrey, en el estadio “Gigante de Acero”, Bolivia jugará contra Surinam, el ganador de esta llave irá contra Irak, el 31 de marzo, y el vencedor de este encuentro tratará de ir contra la marea cuando esté delante de Francia, Noruega y Senegal.



Como motivación, en esta edición de la Copa Mundial, los ocho mejores terceros de los 12 grupos, pasarán a los dieciseisavos de final.



SEDES

La ciudad de Bostón, con el estadio Gillete, será el escenario del encuentro del ganador de la repesca, que involucra a Bolivia, frente a Noruega, el 16 de junio. El 22 de junio será el segundo cotejo, con Francia como adversario, en el estadio MetLIfe de New York, y en la tercera fecha el rival será Senegal, el 26 de junio, en Toronto, en el estadio BMO.

