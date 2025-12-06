En una definición apretada, luego de 12 vueltas a la pista atlética en la VIDENA, la fondista Benita Parra Sánchez ganó, este viernes por la tarde, la medalla de plata en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en la prueba de los 5.000 metros, con 16:08.95, que se constituye en el nuevo récord nacional.



Parra, de 23 años, estuvo a metros de coronarse como campeona bolivariana, después de hacer un remate formidable que la puso adelante; sin embargo, la venezolana Edymar Brea también tenía guardada energía y velocidad para sorprender, adueñándose del primer sitio con 16:08.45. La tercera posición fue para la peruana Saida Meneses con 16:09.61.



La atleta, nacida en Punata, Cochabamba, hizo una excelente presentación, con una largada discreta, pero para la segunda vuelta atacó a sus adversarias, comenzando a tomar el pulso. Las demás cuatro fondistas mantenían el ritmo, salvo la chilena Javiera Falleto, quien no pudo concluir la prueba.



En un momento de la carrera, las peruanas Meneses y Jazmín Matos, con Brea como tercera, estaban dominando la pista, hasta que Parra se abrió pasó, apretando en la penúltima vuelta y siendo dueña de la competencia, relegando a las anfitrionas, subiendo la emoción en el cierre y a falta de cien metros, Brea pasó a Parra.



El progreso de Parra en esta distancia es meritorio, porque en 2024, registró un tiempo de 16:30.61, en la ciudad colombiana de Bucaramanga, siendo éste el récord nacional, en la categoría Sub-23. En marzo de este año, en el Campeonato Peruano, Parra completó esta prueba en 16:12.61.



Por otro lado, en esta jornada, el atleta Víctor Aguilar Mamani logró la medalla de bronce en los 3.000 metros con obstáculos, con un tiempo de 09:08.19.



De esta manera, esta es la tercera medalla que los atletas le dan al equipo Bolivia en esta edición de los Bolivarianos. Cabe recordar que Valeria Quispe Fuentes logró el oro en salto triple.



De momento, Bolivia tiene acumuladas 28 preseas: una de oro, siete de plata y 20 de bronce. En el medallero ocupa el puesto 11.

