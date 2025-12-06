Lluvias provocan un deslizamiento en La Asunta; un vehículo quedó sepultado

Un derrumbe registrado este sábado en el sector de Quinuni, en el municipio de La Asunta, La Paz, sepultó por completo un vehículo y dejó la ruta obstruida, en medio de un escenario de lluvias intensas que elevó el riesgo de deslizamientos en la zona.

El hecho ocurrió después de una noche de precipitaciones continuas que saturaron el suelo. La mazamorra descendió de manera súbita, arrastrando tierra, lodo y grandes rocas que terminaron cubriendo el motorizado.

Vecinos y comunarios fueron los primeros en alertar sobre el deslizamiento. Relataron que la masa de tierra cayó con fuerza y atrapó al vehículo sin dar tiempo a reaccionar, lo que generó preocupación inmediata en la zona.

Se desconoce si había personas a bordo del vehículo. Las comunidades del lugar solicitaron la presencia de equipos de emergencia para despejar la vía y verificar la situación del motorizado sepultado.

Piden a los conductores extremar precauciones, ya que el terreno continúa inestable tras las lluvias.

