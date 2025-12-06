TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

34ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Lluvias provocan un deslizamiento en La Asunta; un vehículo quedó sepultado

Vecinos y comunarios fueron los primeros en alertar sobre el deslizamiento. Relataron que la masa de tierra cayó con fuerza y atrapó al vehículo sin dar tiempo a reaccionar. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/12/2025 13:36

Escuchar esta nota

Un derrumbe registrado este sábado en el sector de Quinuni, en el municipio de La Asunta, La Paz, sepultó por completo un vehículo y dejó la ruta obstruida, en medio de un escenario de lluvias intensas que elevó el riesgo de deslizamientos en la zona.

El hecho ocurrió después de una noche de precipitaciones continuas que saturaron el suelo. La mazamorra descendió de manera súbita, arrastrando tierra, lodo y grandes rocas que terminaron cubriendo el motorizado.

Vecinos y comunarios fueron los primeros en alertar sobre el deslizamiento. Relataron que la masa de tierra cayó con fuerza y atrapó al vehículo sin dar tiempo a reaccionar, lo que generó preocupación inmediata en la zona.

Se desconoce si había personas a bordo del vehículo. Las comunidades del lugar solicitaron la presencia de equipos de emergencia para despejar la vía y verificar la situación del motorizado sepultado.

Piden a los conductores  extremar precauciones, ya que el terreno continúa inestable tras las lluvias. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD