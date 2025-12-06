“Desde el lunes vuelvo", dice Ronald Raldes al confirmar su retorno a la presidencia de Oriente

Ronald Raldes confirmó que desde el lunes 8 de diciembre, retomará sus funciones como presidente electo de Oriente Petrolero, luego de recibir la notificación que se anuló su sanción en el Tribunal de Ética de la Federación Boliviana de Fútbol. El dirigente afirmó que durante estos meses estuvo completamente alejado de la institución.

“Yo tengo información de nada que ha pasado en club, yo estuve creo hasta el 16 o 17 de marzo de este año resolviendo los problemas del club. Desde ahí en adelante no tuve acceso a ninguna información, ni al plantel ni a la institución, simplemente por la sanción que me había hecho el comité y la Federación”, declaró Raldes.

El dirigente agregó que la resolución reciente confirma su inocencia.

“Ahora se comprobó que soy inocente desde el primer día y bueno, hoy día, desde el día lunes, vuelvo a interesarme en cosas que están pasando en el club y ahí voy a ir resolviendo temas por temas y sobre todo lo que es prioridad”, afirmó.

Raldes también describió los momentos difíciles que vivió durante su alejamiento.

“Todo este año prácticamente 2025 ustedes han visto, es público, he sufrido amenazas, me han ido a pintar las paredes del lugar donde vivo, me han amenazado a mí, a mi familia, a mi esposa; la cruzaron en la calle. En temas legales también nos han querido hacer cosas”, denunció.

Aseguró que incluso soportó una campaña de desprestigio.

“Aparte de esas cosas también he pasado difamación y nueve meses he estado en silencio; me he resguardado a pedido de mi familia, quien me dijo que no me meta más y que deje que fluya este tema, y que solamente Dios sabrá cuándo va a ser el momento que yo vuelva y que se aclare las cosas”, expresó.

Finalmente, explicó que ese momento llegó con la notificación recibida el jueves.

“Ese momento llegó y creo que fue el día de ayer que me llegó la notificación y es momento de aclarar las cosas”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play