'La Verde' planifica concentraciones y partidos antes del repechaje en marzo

El asistente técnico de la selección boliviana, Gabriel Ramírez, expresó su confianza y optimismo respecto al objetivo histórico que persigue la Verde: clasificar a un Mundial después de 32 años.

Desde Washington, Ramírez analizó el panorama que podría enfrentar Bolivia en caso de superar el repechaje.

Destacó que el primer gran desafío será el 26 de marzo, cuando Bolivia se enfrente a Surinam en Monterrey, un duelo decisivo que podría encaminar el sueño de todo un país.

“Estamos a un paso de lograr este sueño. Primero debemos enfocarnos en Surinam. Si estamos ahí, luego vendrá Noruega, un rival durísimo, seguido de Francia y Senegal. Pero iremos paso a paso, no nos almorzaremos la cena”, afirmó.

Para llegar en las mejores condiciones al repechaje, la selección boliviana programó una serie de amistosos y concentraciones. Dos de estos encuentros serán ante Perú, iniciando el primero el 21 de diciembre, tras seis días de concentración en Santa Cruz.

La planificación continúa en enero, mes en el que la Verde tendrá tres semanas de trabajo en Santa Cruz antes de disputar amistosos ante Panamá, un rival por confirmar para el 25 de diciembre, y República Dominicana el 31.

Ramírez sostuvo que el cuerpo técnico quiere aprovechar cada oportunidad para consolidar al grupo antes de los duelos oficiales.

De acuerdo con la planificación, Bolivia instalará su concentración en Monterrey desde el 5 de marzo, donde ultimará detalles para el enfrentamiento ante Surinam y, en caso de avanzar, el duelo decisivo frente a Irak.

“Queremos sentar nuestras bases en Monterrey desde el 5 de marzo. Vamos con fe, optimismo y el deseo de llegar a ese segundo partido y pasar a Irak. Clasificar al Mundial es el sueño de todos, como fútbol y como país”, enfatizó Ramírez.

