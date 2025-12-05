EE. UU. prioriza visas para asistentes al Mundial 2026 y Juegos Olímpicos 2028: agilizarán trámites consulares

El gobierno de Estados Unidos implementó un nuevo sistema para priorizar la tramitación de visas B1/B2 (turismo y negocios) destinadas a viajeros extranjeros que planean asistir a grandes eventos deportivos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta política, difundida por el Departamento de Estado desde principios de diciembre de 2025, busca agilizar la atención y asegurar un servicio rápido a quienes acrediten entradas oficiales para estas competencias, publica Infobae.

El mecanismo "FIFA Pass" y la prioridad consular

El Departamento de Estado envió instrucciones a todas sus embajadas y consulados para que se acelere la atención a ciertas solicitudes. El sistema incluye un canal especial denominado "FIFA Pass":

¿Qué es? Es un canal de prioridad que permite a los extranjeros que compraron entradas oficiales para el Mundial 2026 un acceso más rápido a las entrevistas consulares.

Prioridad absoluta: La directiva exige a las embajadas que prioricen a los solicitantes con boletos para la Copa Mundial por encima de otros solicitantes de visa B1/B2, salvo aquellos vinculados a asuntos estratégicos de la “reindustrialización” del país.

Objetivo: La medida responde a la magnitud esperada de viajeros y al objetivo estratégico de evitar la saturación de los procesos migratorios.

¿Quiénes se benefician de la nueva política?

La directriz beneficia principalmente a cinco grupos de solicitantes:

Personas con entradas confirmadas para la Copa Mundial de la FIFA, adquiridas a través de canales oficiales.

Visitantes que asistan a los Juegos Olímpicos de 2028 y otros eventos internacionales similares.

Inversionistas extranjeros interesados en iniciativas económicas en territorio estadounidense.

Diplomáticos y funcionarios gubernamentales con misiones oficiales.

Otras categorías de trabajadores prioritarios (religiosos, médicos, enfermeros y estudiantes con matrícula extranjera limitada).

Los controles y requisitos se mantienen

Es importante destacar que el sistema de prioridad no modifica los requisitos legales, los procedimientos de control ni las verificaciones de antecedentes habituales.

Para acceder al canal preferente, los viajeros deben:

Acreditar el viaje: Presentar documentación que demuestre la compra de boletos oficiales para los eventos.

Cumplir requisitos: Presentar pasaporte vigente, completar el formulario DS-160 y tener evidencia de recursos económicos y vínculos con su país de origen.

Entrevista obligatoria: No hay exención para la entrevista personal en la embajada o consulado.

Gracias a esta medida y al despliegue de cerca de 400 oficiales consulares adicionales, el 80% de las sedes consulares estadounidenses ya permite programar entrevistas de visa prioritaria en menos de 60 días para los solicitantes elegibles.

