“No hay persecución política”: Defensa de Camacho asegura que el proceso contra Lidia Patty tiene sustento legal

El abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, valoró el accionar del Ministerio Público tras la aprehensión de Lidia Patty, al asegurar que la medida se apoya en indicios sólidos y en riesgos procesales que, según afirmó, justifican la intervención fiscal.

Camacho explicó que la decisión de las autoridades se basa en dos pilares: la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga. Señaló que ambos elementos fueron evaluados antes de ejecutar la aprehensión.

Afirmó además que la actuación fiscal no habría vulnerado los derechos de Patty. Apuntó que la exdiputada tenía conocimiento de que formaba parte de una investigación abierta.

En respuesta a la acusación de persecución política por parte de Patty, Camacho fue categórico: “No creo que exista persecución política cuando el Ministerio Público ha demostrado que existió un traspaso de fondos del Fondo Indígena a una cuenta particular”. Señaló que no existe explicación para ese movimiento financiero: “Es imposible que esos fondos vayan a cuentas personales para luego hacer una distribución; eso es tan ilógico como pensar que el Tesoro General del Estado va a pasar a mi cuenta”.

Respecto a lo que se espera en los próximos días, indicó que el Ministerio Público deberá presentar una imputación formal para demostrar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales necesarios. Dependiendo de esa valoración, podría solicitarse una medida cautelar o incluso una detención preventiva.

